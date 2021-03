Sanacorp übernimmt Curacado

Mit der Gründung Online-Bestellplattform Curacado machte sich Ralf König im Apothekenmarkt einen Namen. Der Nürnberger Apotheker, der auch apothekenpolitisch gut vernetzt ist, gehört heute dem von Jens Spahn geschaffenen „Health Innovation Hub (hih)“ an. Der interdisziplinäre Think-Tank besteht aus einem Expertenrat, der das Bundesgesundheitsministerium in Fragen zur Digitalisierung des Gesundheitswesens berät. König war als Experte zu Fragen bei der Umsetzung des E-Rezepts im Apothekenalltag in den hih geholt worden.