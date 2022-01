Was die COVID-19-Impfungen in den Apotheken betrifft, geht es nun Schlag auf Schlag: Die ABDA gab am heutigen Freitag bekannt, dass es am 8. Februar losgehen kann. Die ersten Bestellungen laufen demnach in der kommenden Woche. Über die Details hat nun der DAV informiert. So gelten für Apotheken dieselben Höchstbestellmengen wie für Arztpraxen, es gibt allerdings gesonderte PZN.