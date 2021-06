Betriebsärzte können erstmalig für Zweitimpfungen bestellen

In knapp 14 Tagen, nämlich in der Woche vom 5. bis 7. Juli (KW 27), beginnen auch die Betriebsärzte und -ärztinnen mit den Zweitimpfungen. Was dabei zu beachten ist, hat die ABDA im aktualisierten Leitfaden zusammengestellt. Die Bestellung muss bis Donnerstag, den 24. Juni, 12 Uhr, in der Apotheke sein, die sie wiederum am selben Tag bis spätestens 15 Uhr dem Großhandel übermitteln müssen. Das ist übrigens das letzte Mal, dass am Donnerstag bestellt wird: Künftig wird der Bestelltag der Mittwoch sein, erstmalig am 30. Juni für die für die KW 28 (12. bis 16. Juli).