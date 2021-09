Wer darf wo bestellen – und wann?

Alles neu macht der Oktober: In gut zwei Wochen, wenn viele Impfzentren ihre Pforten schließen, übernehmen die öffentlichen Apotheken in Deutschland die Belieferung einiger neuer Leistungserbringer mit COVID-19-Impfstoffen. Darunter wird dann auch erstmals Spikevax® von Moderna sein – denn in den Zentren begonnene Impfserien sollen in den Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte beendet werden.