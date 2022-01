Seit dem 12. Dezember 2021 sind die rechtlichen Weichen für Corona-Impfungen in den Apotheken im Infektionsschutzgesetz gestellt. Doch bevor es losgehen konnte, mussten noch einige Voraussetzungen geschaffen werden. So erarbeitete die Bundesapothekerkammer in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer bis Ende Dezember zunächst das Curriculum für die ärztliche Schulung. Seit Januar schulen die Apothekerkammern Apothekerinnen und Apotheker nach dessen Vorgaben. Parallel wurden laut ABDA die technischen Voraussetzungen geschaffen, um die Zahl der geimpften Personen elektronisch an das Robert-Koch-Institut (RKI) zu melden. Die Coronavirus-Impfverordnung wurde ebenfalls angepasst, hier wurde insbesondere die Vergütung der selbst verabreichten Impfstoffe geregelt.