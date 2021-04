Das sind die Bestell-Regeln für Comirnaty plus Vaxzevria

Ab Kalenderwoche 16 wird mit Vaxzevria von AstraZeneca neben Comirnaty von Biontech/Pfizer ein zweiter Impfstoff gegen COVID-19 an die Arztpraxen ausgeliefert. Jetzt informiert der Deutsche Apothekerverband, was die Apotheken bei der Bestellung in der kommenden Woche beachten müssen. Wichtig: Auch für Vaxzevria gibt es jetzt eine PZN.