COVID-19-Impfungen in Apotheken sollen Regelleistung werden

Doch es geht nicht nur um die Impfung in Arztpraxen. Unklar war bislang auch, wie es in den Apotheken weitergehen soll. Licht ins Dunkel bringen nun Formulierungshilfen aus dem Bundesgesundheitsministerium für zwei Änderungsanträge zum Entwurf für das Gaspreisbremsengesetz. Diese befinden sich derzeit in der Ressortabstimmung; die Änderungsanträge sollen über die Ampelfraktionen eingebracht werden. Am Dienstag, den 6. Dezember, ist die öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf im Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie angesetzt.

COVID-19-Impfungen in Apotheken sollen dauerhaft ermöglicht werden

Einem der geplanten Änderungsanträge zufolge sollen die in Apotheken durchgeführten COVID-19-Impfungen verstetigt werden. Derzeit ist im Infektionsschutzgesetz (IfSG) vorgesehen, dass Apotheker:innen ebenso wie Zahn- und Tierärzt:innen unter bestimmten Voraussetzungen bis 7. April 2023 zur Durchführung von Corona-Impfungen berechtigt sind. Für Zahn- und Tierärzte soll diese Sonderregel weiterhin zu diesem Zeitpunkt auslaufen.

Die COVID-19-Impfungen in der Apotheken sollen dagegen neben den Grippeschutzimpfungen in § 20c IfSG geregelt werden. Demnach sollen künftig ärztlich geschulte Apotheker:innen regelhaft Personen ab zwölf Jahren gegen COVID-19 impfen können. Der Schulung bedarf nicht, wer bereits eine Schulung zur Durchführung von Grippeschutzimpfungen (auch in einem Modellvorhaben) absolviert hat. Wie bei den Grippeschutzimpfungen auch, müssen Apothekerinnen und Apotheker, die Schutzimpfungen gegen COVID-19 durchführen, zum Personal der Apotheke gehören. „Damit wird ein weiterer, niedrigschwelliger Zugang für die Bevölkerung zu dieser Schutzimpfung dauerhaft ermöglicht“, heißt es in der Begründung des Antrags.

Mustercurriculum für Grippe- und COVID-19-Schutzimpfungen

Für die Schulung hat die Bundesapothekerkammer in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten der Neuregelung ein Mustercurriculum zu erstellen, das sowohl die Durchführung von Grippeschutzimpfungen als auch von Schutzimpfungen gegen COVID-19 umfasst. Das soll sicherstellen, dass die Schulungen bundesweit möglichst einheitlich durchgeführt werden und zügig beginnen können. Die bisherigen Mustercurricula sollen dabei zugrunde gelegt und Synergieeffekte genutzt werden.