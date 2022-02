Impfungen in der Apotheke: Haben Sie COVID-19-Impfstoff bestellt?

Die Apotheken mussten sich eine Weile gedulden, bis sie sich an der nationalen Impfkampagne beteiligen durften. So stand die gesetzliche Grundlage zwar schon im vergangenen Jahr, aber es mussten noch einige Vorbereitungen getroffen werden. So wurden die technischen Voraussetzungen geschaffen, um die Zahl der geimpften Personen elektronisch an das Robert Koch-Institut (RKI) zu melden. So ist nämlich laut einer Allgemeinverfügung von vergangener Woche der Bezug der Impfstoffe und des Impfzubehörs erst ab dem Zeitpunkt möglich, an dem die öffentlichen Apotheken die Möglichkeit zur Teilnahme an der Impfsurveillance gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-Impfverordnung über das elektronische Meldesystem des Deutschen Apothekerverbandes erhalten haben. Außerdem musste die Bundesapothekerkammer in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer bis Ende Dezember zunächst das Curriculum für die ärztliche Schulung erarbeiten. Seit Januar schulen nun die Apothekerkammern Apothekerinnen und Apotheker nach diesen Vorgaben.