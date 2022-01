COVID-19-Impfungen in der Apotheke: Das regelt die neue Impfverordnung

Am morgigen Dienstag treten die Änderungen der Coronavirus-Impfverordnung in Kraft, die sich mit den künftigen COVID-19-Impfungen durch öffentliche Apotheken befassen. Die heute im Bundesanzeiger veröffentlichte Änderungsverordnung bleibt dabei, dass die Apotheken pro selbst verbrauchten Vial dieselbe Vergütung erhalten wie bei der Abgabe an Ärzte: 7,58 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. An anderen Stellen wurde teilweise im Sinne der ABDA nachjustiert.