Große Nachfrage nach COVID-19-Impfschulungen in Nordrhein

Nachdem die Schulungsinhalte stehen und die letzten rechtlichen Weichen gestellt sind, können die COVID-19-Impfungen in öffentlichen Apotheken in Kürze starten. Bei der Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) kann man sich bereits seit dem vergangenen Freitag zu entsprechenden Schulungen anmelden. 25 Teilnehmer:innen pro Schulung sieht das BAK-Curriculum zur „Durchführung von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS‐CoV‐2 durch Apothekerinnen und Apotheker“ vor. Wie die Kammer mitteilt, können bis Ende Januar allein in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf bis zu 1.400 Kolleginnen und Kollegen geschult werden. Zusammen mit den rund 1.200 geplanten Plätzen im Kammerbezirk Westfalen‐Lippe und den Apotheker:innen, die bereits durch ihre Teilnahme an Schulungen zum Modellprojekt Grippe‐Schutzimpfung (in beiden Landesteilen zusammen circa 1.400) die formalen Voraussetzungen erfüllen, kommt man so auf 4.000 Apothekerinnen und Apotheker in NRW, die zum Monatsende impfbereit sein können.