Apotheker müssen sich mit COVID-19-Impfungen noch gedulden

Der Paragraf bestimmt auch, dass Apotheker:innen, die Schulungen im Rahmen der Modellvorhaben gegen Grippeschutzimpfungen (§ 132j SGB V) absolviert haben, damit bereits berechtigt sind, auch COVID-19-Impfungen durchzuführen – jedenfalls bei Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Wer eine solche Schulung gemacht hat, sollte sich dennoch zurückhalten und nicht unmittelbar in die COVID-19-Impfungen einsteigen. So weist die ABDA in einem Rundschreiben an ihre Mitgliedsorganisationen ausdrücklich darauf hin, dass die Coronaimpfungen derzeit noch nicht in den Apotheken durchgeführt werden können, weil die Modalitäten in der Coronavirus-Impfverordnung bislang noch nicht angepasst sind. Tatsächlich fehlen für die Apotheken noch wichtige Vorgaben: Wie ist zu dokumentieren? Wie wird bestellt? Wie läuft es mit der Abrechnung und wie wird die neue Leistung überhaupt vergütet?

Impfstoffvorräte sind tabu!

Die ABDA weist aber auch auf eine weitere Hürde hin: So verbiete sich die eigenmächtige Verwendung von in Apotheken vorhandenen Impfstoffvorräten „bis dato aufgrund der Eigentumsverhältnisse des Impfstoffs“.

Und noch etwas ist bislang nicht gewiss: Unterliegt das Personal der künftig impfenden Apotheken auch der neuen einrichtungsbezogenen Impfpflicht (§ 20a IfSG)? Hier ist noch Zeit zur Klärung, denn diese Pflicht muss erst Mitte März nächsten Jahres erfüllt werden. Möglicherweise könnte auch die bereits bestehende Masernimpfpflicht für das Personal relevant sein. Diese Fragen befinden sich laut ABDA derzeit noch in einer abschließenden Klärung.