Phoenix Pharmahandel GmbH: Dominant an der Spitze

Mit einem Umsatz von knapp 10 Milliarden Euro und über 4400 Mitarbeitern zählt die Phoenix Pharma GmbH zu den Dickschiffen ihrer Art in Deutschland. Das gilt erst recht für die Muttergesellschaft, die Phoenix Pharma SE, einem europaweit tätigen Konzern, der sich selbst als führender integrierter Gesundheitsdienstleister in Europa betrachtet und es im Geschäftsjahr 2020/2021 auf einen Umsatz in Höhe von 28,2 Milliarden Euro sowie einen Vorsteuergewinn von fast 300 Millionen Euro brachte.

Doch wie so oft waren die unternehmerischen Anfänge auch bei Phoenix klein, und sie liegen lange zurück – im Fall von Phoenix Pharma mehr als 100 Jahre. Die Grundlagen für die heutige Struktur wurden jedoch maßgeblich in den vergangenen Jahrzehnten gelegt. Anfang der 1990er Jahre kaufte sich Unternehmensinhaber Adolf Merckle verstärkt in regionale Pharmagroßhändler ein. Im Oktober 1994 schloss er F. Reichelt AG (Hamburg), Otto Stumpf GmbH (Berlin), Ferd. Schulze GmbH (Mannheim), Otto Stumpf AG (Nürnberg) und Hageda AG (Köln) zur Phoenix Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co zusammen. Die einzelnen Pharmagesellschaften bestehen teilweise noch heute als Verpachtungs- und Finanzgesellschaften der Familie Merckle.