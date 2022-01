Vierte Dosis – für wen und warum?

Auch der Journalist Gareth Iacobucci beschäftigt sich im Fachjournal „BMJ“ („British Medical Journal“) aktuell mit der vierten Corona-Impfstoffdosis und mit der Frage, wer sie benötigt und aus welchen Gründen. So gibt es Daten, die zeigen, dass 40 Prozent der schwer vorerkrankten Patienten (z. B. nach Organtransplantationen, mit hämatologischen Krebserkrankungen oder soliden Tumoren, schwerer Leber- oder Niereninsuffizienz) nach nur zwei Corona-Impfungen geringere Antikörperspiegel entwickelten als gesunde Geimpfte, 11 Prozent der Patienten mit schwerer Immunsuppression bildeten der Octave-Studie zufolge gar keine Antikörper. Das soll nach drei, statt nur zwei Dosen besser sein. So erklärt Michelle Willicombe, Fachärztin für Transplantationsnephrologie am Imperial College Healthcare NHS Trust in London – sie leitete in der Octave-Studie die Kohorte der Nierenpatienten –, gegenüber dem „BMJ“, es gebe Hinweise, dass etwa die Hälfte der Patienten ohne Antikörperreaktion nach zweifacher Impfung nach einer dritten Dosis „in irgendeiner Form“ ansprechen – was allerdings auch bedeute, dass ein erheblicher Teil der immungeschwächten Patienten auch nach der dritten Dosis noch keine Antikörperreaktion zeigt: „Einige immunsupprimierte Patienten zeigen im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen nach drei Dosen keine oder nur eine unzureichende Reaktion, sodass sie vier Dosen benötigen, um überhaupt etwas Erkennbares zu erhalten“, sagt Willicombe. Somit sei die Verabreichung von vier Dosen an immungeschwächte Patienten eine völlig andere Sache als bei der Allgemeinbevölkerung, bei der man nur die Immunantwort verstärken wolle.