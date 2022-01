Der Booster-Booster spielt für Immungesunde vorerst keine Rolle

Müssen wir uns bald auch in Deutschland etwa alle drei bis vier Monate erneut gegen das Coronavirus impfen lassen? Die Hoffnung bei Immunologen wie Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI), ist, dass nach dem Winter ein „schrittweiser Übergang in eine endemische Situation“ erfolgt. Eine vierte Dosis also für den Großteil der Bevölkerung nicht notwendig ist. Wenn das nicht passiert, könnten jedoch auch Immungesunde im Herbst 2022 einen Booster-Booster brauchen.