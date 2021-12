USA lassen präventives Antikörper-Duo zu

Die FDA hat in den Vereinigten Staaten am 8. Dezember nun mit den langwirksamen Spikeprotein-Antikörpern (long acting antibodies) Tixagevima/Cilgavimab in Evusheld® (AstraZeneca) eine Präventivtherapie gegen COVID-19 notfallzugelassen. Die Antikörper dürfen fortan zur Präexpositionsprophylaxe bei Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren und einem Mindestgewicht von 40 Kilogramm eingesetzt werden. Mit Evusheld® kommt in den USA die erste Präexpositionsprophylaxe auf den Markt. Anders in der EU: Hier prüft die EMA Tixagevimab und Cilgavimab zwar derzeit noch, allerdings darf seit kurzem das Antikörperduo Casirivimab/Imdevimab (Ronapreve®) neben der Behandlung von COVID-19 auch zur Prävention (Post- und Präexpositionsprophylaxe) angewendet werden.