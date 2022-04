Dass EMA und ECDC irgendwann vielleicht doch noch eine Impfempfehlung für eine vierte Dosis in dieser Altersgruppe aussprechen, schließen sie zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht aus, denn: „Wenn sich die aktuelle epidemiologische Situation ändert und neue Signale auftauchen, könnte es notwendig werden, eine vierte Dosis in dieser Altersgruppe in Betracht zu ziehen.“

Auch für noch jüngere Menschen (unter 60-Jährige) mit gesundem Immunsystem fehlen den beiden europäischen Agenturen zufolge „schlüssige Beweise“, dass ihr Impfschutz gegen schwere Erkrankungen nachlasse oder eine vierte Dosis einen zusätzlichen Nutzen schaffe.