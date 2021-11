Booster-Impfung für alle?

Bislang empfiehlt die STIKO die Auffrischungsimpfung etwa für Menschen ab 70 Jahren. Zudem rät die STIKO Bewohner:innen und Betreuten in Pflegeeinrichtungen für alte Menschen – hier denkt die STIKO aufgrund des erhöhten Ausbruchspotenzials explizit auch an unter 70-jährige Bewohner:innnen – zu einer weiteren Impfstoffdosis. Die Empfehlung richtet sich ebenso an Pflegepersonal und andere Tätige mit direktem Kontakt mit den zu Pflegenden in ambulanten, teil- oder vollstationären Einrichtungen. Das können entweder alte Menschen sein oder andere Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Verläufe. Nach Empfehlung der STIKO soll sich außerdem „Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt“ zusätzlich impfen lassen. Darüber hinaus empfiehlt die STIKO eine dritte Impfdosis für immungeschwächte Menschen, für stark Immungeschwächte sogar im Rahmen der Grundimmunisierung (vier Wochen nach der zweiten Dosis).

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte aber darauf hingewiesen, dass laut Impfverordnung grundsätzlich alle Menschen Anspruch auf Booster-Impfungen hätten. Ärztevertreter hatten daraufhin Kritik an Spahn geübt. Durch Spahns Äußerung werde der Aufklärungs- und Diskussionsbedarf in den Praxen größer, die die Impfungen setzten, meinte etwa der Hausärzteverband.