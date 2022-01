Jetzt ist’s offiziell: Apotheken dürfen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 impfen – wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Die Änderungsverordnung der Coronavirus-Impfverordnung ist veröffentlicht und tritt am 11. Januar in Kraft. Na gut, mein liebes Tagebuch, dann kann’s losgehen. Die Verordnung regelt auch die Vergütung, Abrechnung und Meldepflichten für Apotheken. Die Honorierung fürs Impfen ist die gleiche wie für Ärzte: 28 Euro pro Impfung unter der Woche und am Wochenende und an Feiertagen 36 Euro. Apotheken können auch noch 6 Euro zusätzlich abrechnen, wenn sie ein digitales Impfzertifikat erstellen. Nicht aufgegriffen hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) die Forderung der ABDA, dass Apotheken für ihre selbstverbrauchten Vials eine höhere Vergütung erhalten – es bleibt dabei: Apotheken bekommen dieselbe Vergütung wie bei der Abgabe an Ärzte, nämlich 7,58 Euro plus Umsatzsteuer pro Vial. Auch bei der von der ABDA gewünschten Erhöhung, für nachträglich erstellte Impfzertfikate 7,20 Euro abrechnen zu dürfen statt 6 Euro, ließ das BMG nicht mit sich reden. Dennoch, ein paar kleinere sinnvolle von der ABDA vorgeschlagene Änderungen und Nachjustierungen sind in den Verordnungstext eingeflossen. Also, mein liebes Tagebuch, für alle Apotheken, die wollen: Lasst uns die Impf-Schulbank drücken!

Mehr Geld für Apotheken, wenn sie PCR-Tests machen? Fehlanzeige, das BMG bleibt hart und ignoriert den Wunsch der ABDA nach einer höheren Vergütung für Apotheken. Es bleibt dabei: 30 Euro erhalten Apotheken für einen PCR-Test mittels eines PoC-NAT-Testsystems, wenn sie anspruchsberechtigte Personen testen wollten. Mein liebes Tagebuch, das ist deutlich zu niedrig, allein die Verbrauchsmaterialien pro Test liegen bei marktüblichen Anbietern bei etwa 35 Euro. Wie soll das gehen? Wie lässt sich Miete oder Kauf eines PCR-Geräts finanzieren, wie der administrative und personelle Aufwand? Schon ist vielerorts zu lesen und zu hören, dass Corona-Testlabore an ihre Grenzen geraten, auch Deutschlands größter Ärzteverband, der Marburger Bund, warnt vor Engpässen bei PCR-Tests. Da versteht man nicht wirklich, mein liebes Tagebuch, warum der Bund ausgerechnet beim Testen sparen will und nicht für ein leistungsgerechtes Apothekenhonorar offen ist. So bleibt Apotheken, die bereits in die PCR-Testung investiert haben, nur die Möglichkeit, die Tests Selbstzahlern anzubieten für marktübliche Preise, die etwa bei 70 Euro pro Test liegen.