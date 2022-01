Mein liebes Tagebuch

Der Apothekenstart ins neue Jahr fängt in etwa so an, wie das vergangene Jahr aufhörte, auf jeden Fall ohne E-Rezept. Wann es kommt, wissen wir nicht, aber klar, es kommt. Und ansonsten gibt es immer noch jede Menge gefälschte Impfpässe und noch immer kaum gegen Covid-19 impfende Apotheken. Aber bald, die Schulungen laufen an und Honorar und Technik sind in Vorbereitung. Und es gibt immer noch Mitarbeitermangel und Nachwuchssorgen in den Apothekenberufen. Immerhin, ein Lichtblick für die Angestellten: Es gibt einen neuen Gehaltstarif – die Betriebe werden es verkraften. Noch ein Lichtblick: Die ABDA setzt sich für mehr Honorar ein beim Impfstoff fürs Verimpfen in der Apo, für PoC-PCR-Tests und fürs digitale Zertifizieren der Impfnachweise. Hoffentlich wird sie erhört.