Es bleibt bei 30 Euro für den PCR-Test

„30 Euro für einen PCR-Test in der Apotheke sind zu wenig“ – die ABDA hat ihre Meinung zum Vorschlag des BMG zur Vergütung der PCR-Tests in ihrer Stellungnahme zum Änderungsentwurf der Corona-Impfverordnung und der Coronavirus-Testverordnung deutlich gemacht. Gehört wurde sie allerdings nicht. Die Verordnung ist am heutigen Montag im Bundesanzeiger erschienen und tritt somit morgen in Kraft. Das Honorar für PCR-Tests mittels eines PoC-NAT-Testsystems beträgt je Testung 30 Euro.