Kann man sich den COVID-19-Impfstoff aussuchen?

So hatte die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bereits angekündigt, sie werde „kein Geheimnis daraus machen, in welchem Impfzentrum gerade welcher Impfstoff geimpft wird“. Auf den Internetseiten der Senatsverwaltung ist zu jedem der vier Berliner Impfzentren angegeben, ob dort der Impfstoff von Biontech und Pfizer oder von Moderna eingesetzt wird. Mit der Wahl des Impfzentrums, die in der Hauptstadt jedem frei steht, können sich die Berliner also auch für einen der zugelassenen Impfstoffe entscheiden.