Zukunftspakt unterstützt Apotheken mit Impfmanagement-Tool

Viele Apotheken stehen bereits in den Startlöchern, um Impfungen gegen COVID-19 anzubieten. Die gesetzliche Grundlage ist geschaffen, nun fehlt nur noch die Verordnung, in der die Details zur Umsetzung geregelt werden. Auch die Dienstleister um die Apotheken bringen sich in Position, ihre Kunden zu unterstützen. So bietet beispielsweise auch ihreapotheken.de (ia.de) ein Impfmanagement-Tool an.