Impfen in der Apotheke – die Ärzteschaft sollte uns unterstützen!

Was die Pandemie angeht, sollten wir alle an einem Strang ziehen, da ist kein Platz für Empfindlichkeiten. Kein Platz für Ego. Kein Platz für irgendwelche Kleinkriege. Jetzt geht es um das Leben der Menschen und wenn wir dazu beitragen können, so viele Menschen wie möglich, so schnell wie möglich vor dem Virus zu schützen, sollte das von der Ärzteschaft unterstützt werden. Punkt.

Als ich mir einen Termin für meine Booster-Impfung bei der Arztpraxis meines Vertrauens holen wollte, war der nächste freie Termin im Januar. Im Januar. Das waren Mitte November noch zwei Monate, die ich hätte warten müssen. Zwei Monate.

Nur, weil jemand nicht zu seinem Termin erschien, hatte ich das Glück doch noch sofort geimpft zu werden. Andere scheinen da mehr Pech zu haben.