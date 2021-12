Mediziner Stöcker stellt illegale Impfaktionen ein

Der Lübecker Mediziner Winfried Stöcker entwickelte einen Corona-Impfstoff, testete ihn an Freiwilligen und ließ heimliche Impfaktionen durchführen. Während in Sachsen schätzungsweise tausende das Antigen erhielten, beendete die Polizei in Lübeck am vergangenen Wochenende eine solche Impfaktion. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Monaten gegen Stöcker, der klinische Studien bisher verweigerte und stattdessen die Bauanleitung für sein Antigen im Internet zur Verfügung stellte. Nun legt er eine Kehrtwende hin.