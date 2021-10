Wiederholt sich der Fall Bottrop?

Nun könnte es in Sachsen zu einem ähnlichen Fall kommen. Wie die Staatsanwaltschaft Chemnitz gegenüber der DAZ bestätigte, hat sie aufgrund einer Strafanzeige der Landesdirektion Sachsen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz und Abrechnungsbetrugs gegen den Inhaber einer Apotheke in Chemnitz eingeleitet. Im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens wurden am 6. Oktober 2021 die Apotheke und das Labor des Beschuldigten mit Unterstützung der Landesdirektion Sachsen – Referat Pharmazie – durchsucht und unter anderem Zytostatika und weitere strafrechtlich relevante Arzneimittel sichergestellt. Die Untersuchung der Proben durch die Landesdirektion Sachsen dauert an, teilt die Staatsanwaltschaft weiter mit. Erste Ergebnisse zeigten, dass in einer der sichergestellten Proben kein Wirkstoff, in einer Probe zu viel Wirkstoff und in mehreren anderen Proben lediglich maximal 70 bis 80 Prozent Wirkstoff waren. Aufgrund der noch andauernden Untersuchungen und fortlaufenden Ermittlungen seien weitere Angaben noch nicht möglich, so die Sprecherin.