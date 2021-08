Großbritannien prüft ersten Ganzvirus-Impfstoff gegen COVID-19

Die britische Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) prüft einen weiteren Impfstoffkandidaten gegen COVID-19: VLA2001. Valneva hat zunächst den Antrag auf ein Rolling-Review-Verfahren eingereicht, was es dem MHRA ermöglicht, alle verfügbaren Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit der Vakzine sofort zu prüfen, wenn sie verfügbar werden und nicht erst nach Abschluss der zulassungsrelevanten Studien. Die beschleunigte Prüfung schafft die Möglichkeit, einer rascheren Zulassung und Markteinführung des Impfstoffs. Noch (seit April 2021) läuft die Phase-3-Studie (Cov-Compare), mit ersten Ergebnissen rechnet das Unternehmen Anfang des vierten Quartals 2021. Sollten diese positiv ausfallen, könnte VLA2001 noch in diesem Jahr zugelassen werden. VLA2001 soll bei Standardkühlschranktemperaturen (2 bis 8 Grad Celsius) lager- und transportfähig sein.

Cov-Compare prüft VLA2001 nicht gegen Placebo, sondern gegen die AstraZeneca-Vakzine Vaxzevria, geimpft wird je zweimal im Abstand von 28 Tagen.