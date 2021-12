Am Freitagnachmittag geht es los

Schon seit Beginn der Corona-Krise engagiert sich Robert Herold, Inhaber der Central-Apotheke im sächsischen Falkenstein, im Kampf gegen die Pandemie. Im März setzte er sich als Vater von vier Kindern dafür ein, in den Schulen Lollitests durchzuführen, um unnötige Schließungen zu vermeiden. In seiner Apotheke bietet er Schnelltests an. Und nun steht das Thema Impfen ins Haus. Während andere Apotheker noch abwarten, bis die Rahmenbedingungen geklärt sind, leistet Herold Pionierarbeit: Am morgigen Freitag ab 16 Uhr impft er. Für den Anfang hat er 20 Termine vergeben, drei Viertel davon sind Booster, bei einem Viertel handelt es sich um Erstimpfungen. Den Patienten, die zum Impfen kommen, sei entweder der Weg zum nächsten Impfzentrum zu weit oder sie wollten nicht in eine Arztpraxis gehen aus Angst, sich anzustecken, erklärt Herold im Gespräch mit DAZ.online.