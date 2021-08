COVID-19-Impfaktionswoche mit Zusatzkontingenten – so wird bestellt

Wie dabei vorzugehen ist, erläutert der DAV in seinem Schreiben: Die Praxen sollen demnach für Extrabestellungen ein gesondertes rosa Rezept verwenden. Das sollen sie zum Beispiel mit dem Vermerk „Aktionswoche Impfen KW 37“ oder „Sonderimpfaktion KW 37“ kennzeichnen. Laut DAV sollen die Vakzinen innerhalb von drei Werktagen vom Großhandel über die Apotheken an die Arztpraxen geliefert werden. Die Extrabestellungen für die Impfwoche sollen nicht über MSV3, sondern nur per Fax beziehungsweise E-Mail an den Großhandel übermittelt werden. Das ist erforderlich, damit der Großhandel unterscheiden kann, ob es sich um reguläre Bestellungen im normalen Rhythmus, also für die jeweils übernächste Woche, handelt oder um Extrabestellungen für die Impfwoche. Extrabestellungen mehrerer Arztpraxen können dem DAV zufolge gesammelt in einer E-Mail beziehungsweise einem Fax übermittelt werden, allerdings müssen sie nach Aufträgen getrennt ausgewiesen werden.

Laut DAV wird das BMG für die Aktionswoche Informationsmaterialien zur Verfügung stellen. Sobald dem Verband nähere Informationen darüber vorliegen, wolle er die Apotheken gesondert darüber informieren, verspricht er.

Ganz neu ist die Idee der Impfaktionswoche nicht: Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Bündnis 90/Die Grünen) wollte die Impfkampagne noch vor den Sommerferien ankurbeln. Deshalb wurde in Baden-Württemberg Ende Juli eine Impfaktionswoche veranstaltet. Im ganzen Land wurden Vor-Ort-Impfaktionen ohne Termine organisiert. Mehr als 150 Veranstaltungen fanden dazu statt. Die Meinungen über den Erfolg der Aktion gehen allerdings auseinander: Das Gesundheitsministerium bewertete die Aktion als erfolgreich, nach Ansicht des SWR geben das die Zahlen eigenen Berechnungen zufolge allerdings nicht her.