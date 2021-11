Kammer Berlin: Besser keine Impfzertifikate im Notdienst

Es werde von den Betreffenden offensichtlich bewusst eine Situation geschaffen und ausgenutzt, in der die Apotheke keine Möglichkeit habe, die vorgelegten Impfnachweise zu überprüfen, weil nachts und an Wochenenden weder die in den Impfpapieren angegebenen Ärzte noch die Impfzentren oder andere Stellen erreichbar seien, heißt es auf dem Kammerportal. Die Kammer vergleicht das Szenario mit der „bekannten Masche“, mit der versucht wird, im Notdienst mittels gefälschter Rezepte an Tilidin oder ähnlich „begehrte Substanzen“ zu kommen.

Deshalb rät die Berliner Apothekerkammer davon ab, im Notdienst digitale Impfzertifikate zu erstellen. Zur Unterstützung der Apotheken hat sie eine PDF-Datei zum Ausdrucken und Aufhängen erstellt, mit dem die Apotheken darüber informieren können, dass dieser Service im Notdienst nicht angeboten wird.