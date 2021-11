Um das Team zu schützen: Apotheke stellt keine COVID-19-Impfzertifikate mehr aus

Wer hierzulande noch am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchte, muss meist entweder geimpft oder genesen sein. Mit Blick auf die steigenden Inzidenzen setzt sich mittlerweile vielerorts das 2G-Prinzip durch. Das führt auch dazu, dass der Handel mit gefälschten Impfpässen boomt – wer einen ergattern konnte, geht in der Regel in eine Apotheke und versucht, ihn sich dort digitalisieren zu lassen.