Chargenprüfung künftig im Verbände-Portal möglich

Die Apotheken waren bislang bei der Überprüfung der Echtheit von Impfnachweisen ziemlich allein gelassen. Daher tauschte man sich in Facebookgruppen aus oder nutzte behelfsweise die SafeVac-App zur Chargenprüfung, die dazu aber gar nicht geeignet ist. Die Bundespolizei hingegen verfügt offenbar über ein entsprechendes Tool. Auch sammelten einzelne Verbände auf lokaler Ebene Bilder von nachweislich gefälschten gelben Impfpässen. Alles in allem ist die Situation bislang unbefriedigend. Einige Apotheken entschlossen sich auch, gar keine digitalen Impfnachweise mehr auszustellen, weil sie deren Echtheit nicht gewährleisten können und sie außerdem ihre Mitarbeiter:innen in Gefahr sehen – nicht alle Kund:innen reagieren gelassen, wenn ihnen das Zertifikat aufgrund von Zweifeln an der Echtheit ihres Impfnachweises verweigert wird.

Vor knapp zwei Wochen erklärte ein DAV-Sprecher auf Nachfrage der DAZ, dass aus Apothekensicht die Hinterlegung von Chargen im Verbändeportal „im Kontext von Prüfungs- und Sicherungsmaßnahmen“ einen Lösungsansatz gegen Fälschungen der Impfdokumentation bieten könnte. Man habe aber hierzu noch keine abschließenden Festlegungen mit dem Paul-Ehrlich-Institut getroffen.