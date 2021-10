Fälschungsverdacht: Darf man als Apotheker Anzeige erstatten?

Impfnachweisfälschungen sind derzeit ein großes Thema – schließlich ist der Nachweis über eine abgeschlossene Coronaimpfserie erforderlich, um unkompliziert am öffentlichen Leben teilzunehmen. Neben falschen digitalen Zertifikaten, die im Internet angeboten werden, schlagen auch immer wieder Menschen mit mutmaßlich gefälschten Impfpässen in den Apotheken auf, um sich diese digitalisieren zu lassen. Aber was darf man im Verdachtsfall als Apotheke überhaupt tun?