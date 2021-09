Bisher war der digitale Nachweis der COVID-19-Impfung eher technische Spielerei als ein notwendiges Utensil. Denn um zu belegen, dass man gegen Corona geimpft ist, reichte auch der analoge Eintrag im gelben Impfbuch. In Berlin ist das seit dem vergangenen Sonntag anders – zumindest bei sogenannten 2G-Veranstaltungen, zu denen nur Geimpfte und Genesene Zugang haben: Wie der Senat bereits vor einer Woche beschloss, soll an solchen Veranstaltungen nur noch teilnehmen können, wer seinen Impfnachweis in digitaler Form vorlegen kann. Die „Siebte Verordnung zur Änderung der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ ist am vergangenen Samstag im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin erschienen und somit am Sonntag in Kraft getreten.