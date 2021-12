Impfzertifikate grundsätzlich erst am nächsten Tag!

Der Handel mit gefälschten Impfpässen floriert. Gelegentlich gibt es Meldungen von Ermittlungserfolgen. So wurden laut einer Mitteilung der deutschen Presseagentur zuletzt 400 gefälschte Impfausweise und Tausende Chargenaufkleber für Corona-Impfstoffe bei einem Mann in Nürnberg gefunden. Mindestens 34 Kunden des 31-Jährigen sollen in Apotheken der Region versucht haben, mit gefälschten Pässen ein digitales Impfzertifikat zu bekommen, wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Montag mitteilte. Aber das ist nur ein Fall von vielen.

Die Apothekerkammer Berlin hat daher vor kurzem bereits davon abgeraten, im Notdienst digitale Impfzertifikate zu erstellen. Weil dann könne noch schlechter als sonst die Echtheit der vorgelegten Dokumente überprüft werden, zum Beispiel durch Anruf beim Arzt. Laut Kammer werde das bewusst ausgenutzt, um mit gefälschten Impfnachweisen digitale Zertifikate zu erlangen.