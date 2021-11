2G: Baden-Württemberg erkennt gelben Impfpass nicht mehr an

Bereits seit vergangenen Mittwoch gelten in Baden-Württemberg schärfere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wie Innengastronomie, Sportveranstaltungen, Museen, Saunen, Bäder, Clubs, Diskotheken und Weihnachtsmärkte werden nur noch Geimpfte und Genesene (2G) zugelassen. Manchmal brauchen sie zusätzlich noch einen aktuellen negativen Corona-Test (2Gplus). Dabei ist es nicht zwingend notwendig, den Nachweis in einer App auf dem Smartphone mit sich zu führen. Digital verifizierbar ist auch der QR-Code auf Papier. Die Notwendigkeit eines digitalen Nachweises ab 1. Dezember könnte in den Apotheken wieder für verstärkte Nachfrage sorgen.

Neu ist die Idee der baden-württembergischen Landeregierung nicht. In Berlin beispielsweise werden für den Zutritt zu 2G- oder 2Gplus-Veranstaltungen oder -Einrichtungen schon seit Ende September nur noch digitale Nachweise anerkannt.