Eine Fälschung – alle Impfzertifikate einer Apotheke ungültig

Dabei erfolgt die Überprüfung der Zertifikate nur auf den jeweils eigenen Smartphones der Nutzer, heißt es. Bei der Kontrolle mit der CovPassCheck-App werde ein zurückgerufenes Zertifikat entsprechend als ungültig angezeigt. Doch was bedeutet das genau? Erkennt nur das eigene Smartphone die Fälschung? Dann wäre es beispielsweise denkbar, dass Inhaber eines gefälschten Zertifikats einfach den Papierausdruck vorlegen oder das empfohlene Update nicht durchführen.

Doch dem ist nicht so. Auf Nachfrage teilt das Robert Koch-Institut (RKI) mit, dass sowohl das ausgedruckte EU-Zertifikat als auch die digitale Version mit der CovPassCheck-App als ungültig ausgewiesen werden. „Dies ist darauf zurückzuführen, dass die entsprechende ID der Apotheke gesperrt wurde und somit alle von dieser ID ausgestellten Zertifikate auch“, heißt es. Dasselbe gilt für das unterbliebene Update: „Sofern der Inhaber kein Update macht, würde sein Zertifikat in der CWA nicht gesperrt werden, jedoch trotzdem von der CovPassCheck-App als ungültig ausgewiesen werden. Dies ist auf technische Erweiterungen zurückzuführen, welche nur mithilfe des Updates geladen werden.“ Auch das Ausweichen auf die CovPass-App ist kein Weg für Fälscher, um durchzukommen: „In der Funktionalität des von der Apotheke betroffenen Zertifikates verhalten sich CovPass und CWA gleich“, so das RKI.