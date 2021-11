STIKO: Kinderimpfungen sind kein Ausweg aus der Pandemie

Am gestrigen Donnerstag empfahl die Europäische Arzneimittelbehörde, mit Comirnaty® einen COVID-19-Impfstoff für Kinder von fünf bis elf Jahren zuzulassen. In Österreich sollen Ärzte ein Drittel der Erwachsenen-Dosis impfen - außerhalb der Zulassung. Die Ständige Impfkommission (STIKO) will auf eine Kinder-Formulierung des Impfstoffes sowie weitere Daten zur Sicherheit warten. Nur weil Kinder geimpft sind, endet die Pandemie nicht, so die STIKO.