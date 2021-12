COVID-19-Impfempfehlung für Kinder mit Vorerkrankungen

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Anwendung von Comirnaty® zur Impfung von Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren hat die Europäische Kommission nach Empfehlung der Zulassung durch die EMA bereits geschaffen. Nun ist auch die Empfehlung der STIKO da: Sie empfiehlt, in Abwägung aller bisher vorhandenen Daten, die COVID-19-Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit verschiedenen Vorerkrankungen, erklärt sie am 9. Dezember. Zusätzlich empfiehlt sie die Impfung auch Kindern, wenn sich in deren Umfeld Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden, und sich diese selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung schützen können.