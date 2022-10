Währenddessen meldete die Nachrichtenagentur dpa am vergangenen Sonntag, dass die Ständige Impfkommission (STIKO) plane, für Corona-Impfungen von Kleinkindern unter fünf Jahren zügig eine Empfehlung für Eltern und Ärzte auszusprechen. Mit einem Ergebnis der Beratungen sei „zeitnah in den nächsten Wochen zu rechnen“, sagte das STIKO-Mitglied Fred Zepp, Kindermediziner an der Universität Mainz, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag). Die STIKO sehe „bisher bei kleinen Kindern keine hohe Krankheitslast durch die Omikron-Variante“. Da sich viele Kinder bereits mit Omikron infiziert hätten, seien sie „durch die Kombination von Einmalimpfung und Infektion in diesem Herbst und Winter zunächst gut geschützt“, sagte Zepp den Zeitungen.