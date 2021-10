COVID-19-Impfung: Kinderärzte wollen EMA und STIKO-Empfehlung abwarten

In den USA sollte am Dienstag ein Beratergremium der Arzneimittelbehörde FDA über eine mögliche Notfallzulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer bei Kindern diskutieren, das berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Es geht um eine geringere Dosis, 10 µg statt 30 µg pro Dosis, als bei Jugendlichen und Erwachsenen. Die endgültige FDA-Entscheidung könnte innerhalb von Stunden oder Tagen nach der Empfehlung der Berater folgen, hieß es. Im Anschluss muss sich formell zwar auch noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen – Corona-Impfungen für Kinder ab fünf Jahren könnten in den USA demnach dennoch schon Anfang November beginnen.

Anders in Deutschland: Der Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Jakob Maske, rechnet mit einer Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer durch die EU-Arzneimittelbehörde EMA frühestens Mitte November. „Wir werden dann auf die STIKO-Empfehlung warten.“ Für Deutschland sei die Frage der Bewertung des Impfstoffs für Fünf- bis Elfjährige noch offen, sagte der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (STIKO), Professor Thomas Mertens. Auch die DAZ berichtete erst kürzlich darüber, wie es laut STIKO nun mit den Corona-Impfungen bei (Klein)kindern voraussichtlich weitergehen wird.