Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer wollen eine Woche früher als geplant ihren COVID-19-Impfstoff für Kinder in der EU ausliefern. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus gut informierten Kreisen erfuhr, soll die Auslieferung von Comirnaty für die Altersgruppe fünf bis elf Jahre an beteiligte EU-Mitgliedsstaaten am 13. Dezember erfolgen. Der niedriger dosierte und deshalb neu abgefüllte Impfstoff soll dort an diesem Tag zum Start von Impfkampagnen zur Verfügung stehen. Im Unterschied zu den Vials für Erwachsene ist die Kinder-Vakzine nach der Rekonstitution geringer konzentriert, sodass 0,2 ml der Kinderformulierung 10 µg mRNA enthalten. Die Standard-Vakzine ist doppelt so hoch konzentriert. Außerdem verwendet der Hersteller eine andere Pufferlösung, die den Impfstoff länger haltbar machen soll. Für die Grundimmunisierung sollen die Kinder im Abstand von 21 Tagen zweimal geimpft werden.

Ursprünglich war der 20. Dezember als Ausliefertermin vorgesehen gewesen. Insgesamt geht es um bis zu 13 Millionen Dosen des Kinderimpfstoffs für die EU im Dezember. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte vergangene Woche grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren gegeben. Es ist der erste Corona-Impfstoff, der in der EU für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen ist.