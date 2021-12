Bestellung von Comirnaty für Fünf- bis Elfjährige bis kommenden Dienstag

Eigentlich war die Auslieferung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer in der Kinderdosierung für den 20. Dezember erwartet worden. Bis dahin wollte sich auch die STIKO hinsichtlich der Impfung in der Altersgruppe der Fünf-bis Elfjährigen äußern. Doch nun kommt das von vielen ersehnte Vakzin wohl doch eine Woche früher, also bereits am 13. Dezember.

Im Newsletter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) vom vergangenen Dienstag heißt es zwar noch, dass die Auslieferung laut Bundesgesundheitsministerium spätestens am 20. Dezember erfolgen soll. So oder so informiert die KBV, dass „Vertragsärzte, die Kinder in dem Alter behandeln und diese nun impfen wollen“, ihre Bestellung bis 7. Dezember 12 Uhr in den Apotheken aufgeben sollen. Es sollen nur Ärztinnen und Ärzte den neuen Impfstoff bestellen, die in ihrer Praxis Kinder versorgen und die Möglichkeit haben, ein komplettes Vial mit zehn Dosen zu verbrauchen.