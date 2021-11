SafeVac-App nicht zur Verifizierung von Chargennummern geeignet

Auch die Firma Biontech bietet laut einer Information des Landesapothekerverbandes Baden-Württemberg (LAV) einen Service zur Überprüfung von in Impfzertifikaten verwendeten Chargennummern an – natürlich nur für den eigenen Impfstoff. Gibt es Zweifel an der Existenz einer Charge von Comirnaty, können Apotheker:innen unter 06131/9084-0 oder per Mail unter service@biontech.de diese verifizieren.

Speziell in Baden-Württemberg hat das Sozialministerium in Baden-Württemberg eine Mailadresse eingerichtet. Unter Taskforce-impfen@sm.bwl.de können Chargennummern abgefragt werden. Außerdem kann man sich grundsätzlich beim Verdacht von Fälschungen auf Impfnachweisen dorthin wenden. Der LAV weist aber darauf hin, dass hier nicht sofort mit einer Antwort gerechnet werden kann.