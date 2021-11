Union will schärfere Strafen für Impfpassfälscher

Die Unionsfraktion dringt auf empfindliche Strafen für Menschen, die gefälschte Impfnachweise herstellen, verkaufen oder zur Umgehung von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie benutzen. Da die bisherige Rechtslage offensichtlich viele Konstellationen nicht abdeckt, wollen CDU und CSU voraussichtlich in der kommenden Woche einen Entwurf für ein „Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Impfpassfälschungen“ in den Bundestag einbringen. Damit würde eine Lücke im Gesetz geschlossen, um die sich Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) bisher zu wenig gekümmert habe, sagte der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Jan-Marco Luczak (CDU), der Deutschen Presse-Agentur.



Die Justizministerkonferenz hatte Lambrecht bereits im vergangenen Juni gebeten, möglichen Reformbedarf zu prüfen und einen Gesetzentwurf zu erarbeiten. Denn die zunehmenden Fälschungen von Impfpässen in der Corona-Pandemie bereitete ihnen durchaus Sorge. Im Blick hatten sie dabei vor allem die Regelungen zu gefälschten beziehungsweise unrichtigen Gesundheitszeugnissen (§§ 277 bis 279 StGB): Diese Regelungen, die das Fälschen von Gesundheitszeugnissen gegenüber der „normalen“ Urkundenfälschung privilegieren (das heißt: geringerer Strafrahmen, keine Versuchsstrafbarkeit und keine Regelung zu gewerbs- und bandenmäßiger Begehung), seien „nicht mehr zeitgemäß“, hieß es in einem Beschluss der Justizminister:innen. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV), solle diese Regelungen daher „auch unter Berücksichtigung der nebenstrafrechtlichen Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes“ überprüfen.