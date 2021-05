Die drei Teile des AstraZeneca-Puzzles – Neu: das Spleiß-Problem

Diese also schon in Greifswald erkannten Proteinverunreinigungen haben nun aktuell durch eine Pressemitteilung einer Arbeitsgruppe aus Ulm medial eine größere Aufmerksamkeit erfahren. In der ebenfalls zunächst nur auf einem Preprint-Server erschienen Arbeit und der zugehörigen Mitteilung heißt es, dass in den Untersuchungen der Proteingehalt pro Impfdosis deutlich über den theoretisch zu erwartenden 12,5 µg liege. In einer genauer untersuchten Charge habe er sogar 32 µg betragen.

Wie Prof. Greinacher aus Greifswald gegenüber dem Science Media Center anlässlich der neuesten Ergebnisse aus Ulm erläuterte, hatte ihm Professor Kochanek aus der Arbeitsgruppe in Ulm den entscheidenden Hinweis gegeben, Untersuchungen auf Verunreinigungen durchzuführen. „Die Ulmer Arbeitsgruppe hat jetzt unabhängig von unserem Labor sehr ähnliche Ergebnisse gefunden, was aus wissenschaftlicher Sicht erst einmal sehr gut ist.“ Gegenüber der Stuttgarter Zeitung erklärte die Erstautorin der Arbeit aus Ulm Lea Krutzke, dass sie selbst mit AstraZeneca erstgeimpft sei. Sie mache sich deshalb nun keine Sorgen, könne aber eine grundsätzliche Einschätzung zur Sicherheit des Impfstoffs nicht vornehmen.