COVID-19- und Influenza-Impfstoffe sind versorgungsrelevant

Seit Beginn der Corona-Pandemie tagt der Beirat nach § 52b Absatz 3b AMG zur Bewertung der Versorgungslage mit Arzneimitteln, die zur Anwendung bei Menschen bestimmt sind, nur noch virtuell. Im Juli 2020 wurde der bisherige Jour fixe zu Liefer- und Versorgungsengpässen in den Beirat Liefer- und Versorgungsengpässe überführt. In seiner letzten Sitzung vom 31. März 2021 ging es unter anderem um Influenza- und COVID-19-Impfstoffe. Beide Vakzinen eint, dass sie vor schweren viralen Erkrankungen schützen und die Lieferfähigkeit nicht immer gewährleistet ist. Während Grippeimpfstoffe in ihrer Historie jedoch zumindest in manchen Saisons auf zuverlässige Lieferfähigkeit zurückblicken können, kennen COVID-19-Impfstoffe diesen Zustand bislang nicht. Sie sind von Anbeginn ihrer Zeitrechnung knapp. Künftig wird es noch eine weitere Gemeinsamkeit geben: Beide Vakzinen sollen auf Vorschlag des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) in die Liste der versorgungskritischen Wirkstoffe aufgenommen werden. Diese Idee stieß auf Zustimmung und wurde dem Protokoll der Sitzung zufolge einstimmig angenommen.