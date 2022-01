Johnson & Johnson: Zweite Impfung gilt nicht mehr als Booster

Die digitalen Impfnachweise sollen in Deutschland bis Anfang kommenden Monats an jüngste EU-Vorgaben sowie an Erkenntnisse zur Wirksamkeit des Impfstoffs von Johnson & Johnson angepasst werden. Umgesetzt werden soll damit die Vorgabe der Europäischen Union, nach der Impfzertifikate in der EU künftig nur noch neun Monate nach der Grundimmunisierung gültig sind, wie ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) sagte.

Im Zuge dessen soll in Deutschland demnach auch eine Änderung beim Vakzin von Johnson & Johnson umgesetzt werden. Als geimpft mit vollständigem Grundschutz gilt man in Deutschland nun erst dann, wenn auf die Johnson & Johnson-Erstimpfung eine zweite Impfung erfolgt. Dies solle möglichst mit einem mRNA-Vakzin wie dem von Biontech/Pfizer oder Moderna erfolgen, wie der BMG-Sprecher bekräftigte. Der vollständige Grundschutz ist etwa im Zuge der 2G-Zugangsregeln wichtig. Mit diesem Schritt soll einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission nachgekommen werden.

Diese Änderung gelte seit dem Wochenende und solle nun technisch umgesetzt werden, sagte der Sprecher. In der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung wird nun direkt auf das Paul-Ehrlich-Institut verwiesen, das auch beim COVID-19-Impfstoff Janssen zwei Impfdosen für die Grundimmunisierung fordert.