Chargenüberprüfung derzeit unbefriedigend

Und auch die naheliegendste Lösung, die Chargen im DAV-Portal zu hinterlegen, scheint zumindest nicht in greifbarer Nähe. So erklärt ein DAV-Sprecher auf Nachfrage der DAZ, dass bislang hierzu noch keine abschließenden Festlegungen mit dem Paul-Ehrlich-Institut getroffen wurden. Aber immerhin hat man sich offensichtlich Gedanken darüber gemacht, denn weiter heißt es: „Aus Apothekensicht könnte die Hinterlegung im Kontext von Prüfungs- und Sicherungsmaßnahmen einen Lösungsansatz gegen Fälschungen der Impfdokumentation bieten.“ Ob und, wenn ja, wann, es von dieser Seite eine praxistaugliche Lösung geben wird, bleibt also abzuwarten.