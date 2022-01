Allein in Berlin über 1000 Anzeigen– viele von Apotheken

Außerdem wollten die Berliner Linken-Politiker:innen wissen, ob bestimmte Berufsgruppen in diesem Zusammenhang besonders auffallen, zum Beispiel Pflegekräfte, weil sie gefälschte Impfnachweise verwenden oder Apotheker:innen, weil sie häufig gefälschte Dokumente erstellen. Dazu liegen dem Senat aber keine Erkenntnisse vor. Ebenso wenig weiß der Senat, in welcher Situation die meisten Fälschungen entdeckt werden. Dies werde statistisch nicht erfasst, heißt es in der Antwort auf die Anfrage.