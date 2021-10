Gefälschte Corona-Impfausweise: Betrüger benutzen Apotheken-IT

In München machten Polizisten eine Betrügerbande dingfest, die Hunderte gefälschte QR-Codes für den digitalen Corona-Impfausweis erstellt und im Internet verkauft haben soll. In diesem Zusammenhang wurde am vergangenen Freitag durch die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) und das Bayerische Landeskriminalamt eine Apotheke und im Anschluss unter anderem mehrere Wohnungen durchsucht. Bei der Aktion wurden Geld und Kryptowährungen im Wert von fast 100.000 Euro sichergestellt, es gab zwei Verhaftungen. Auf die Sache aufmerksam geworden ist das Bundeskriminalamt (BKA), Abteilung Cybercrime, im Rahmen von Recherchen im Darknet. Das Verfahren wurde von dort an das Bayerische LKA abgegeben.